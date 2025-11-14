Группа морпехов ВСУ дезертировала и сдалась в плен под Красноармейском

В городе-спутнике Красноармейска (украинское название — Покровск) Димитрове (украинское название — Мирноград) группа морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировала с позиций и сдалась в плен. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о военнослужащих 38-й отдельной бригады морской пехоты. Они рассказали, что были принудительно мобилизованы два месяца назад и отправлены сначала в учебную часть, а после — на фронт.

Дезертиры уточнили, что давно приняли решение сдаться и ждали удобного и безопасного момента. Как сообщает агентство, сейчас они находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли в Красноармейске группировку из нескольких тысяч человек. По его словам, лишь небольшая часть сил украинской армии успела отойти в город-спутник Димитров.