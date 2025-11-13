ВСУ потеряли группировку из нескольких тысяч человек в Красноармейске

Кимаковский: ВСУ потеряли в Красноармейске группировку из нескольких тысяч людей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Красноармейске (украинское название — Покровск) группировку из нескольких тысяч человек. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Несколько тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. [Это] безвозвратные потери», — заявил он.

По его словам, лишь небольшая часть сил украинской армии успела отойти в город-спутник Димитров (украинское название — Мирноград).

Ранее агентство Reuters писало, что в ВСУ большинство считают, что у Киева отсутствует достаточное количество ресурсов для удержания Красноармейска. У украинской армии нет войск для удержания оборонительных позиций, уточняют военные.