07:54, 13 ноября 2025

В ВСУ признали невозможность удерживать Красноармейск

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают, что у Киева нет достаточное количество ресурсов для удержания Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщило агентство Reuters.

Известно, что украинские солдаты и командиры признали невозможность удерживать Красноармейск. Они объясняют, что у ВСУ нет войск для удержания оборонительных позиций, а «наступление обеих сторон обходится крайне дорого». Из-за обострения боевых действий украинские военные отступают, подчеркивается в материале.

Ранее сообщалось, что российские войска почти полностью зачистили Красноармейск от ВСУ. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

