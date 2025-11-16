Россия
03:00, 16 ноября 2025Россия

Российские солдаты при помощи гранат отбили у ВСУ здание

Бойцы ВС России уничтожили группу солдат ВСУ при помощи гранат
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российские солдаты на запорожском направлении зачистили село Сладкое. Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась оказать им сопротивление, однако их уничтожили при помощи гранат. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости боец с позывным Иркут.

«Поступила команда на зачистку населенного пункта Сладкое. По данным разведки, в третьем доме находился противник. Когда подошли к третьему — по нам открыли огонь», — поделился военнослужащий. По его словам, тогда российские солдаты приняли решение скрытно окружить дом, а затем начали бросать внутрь гранаты.

После этого стрельба прекратилась, и бойцы ВС России зашли внутрь. Там они обнаружили тела четырех солдат противника. Также в здании находились боекомплект и запас провизии и воды, которых бы хватило примерно на месяц.

О взятии под контроль села Сладкое Минобороны России отчиталось 10 ноября.

