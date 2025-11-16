Бойцы ВС России уничтожили группу солдат ВСУ при помощи гранат

Российские солдаты на запорожском направлении зачистили село Сладкое. Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась оказать им сопротивление, однако их уничтожили при помощи гранат. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости боец с позывным Иркут.

«Поступила команда на зачистку населенного пункта Сладкое. По данным разведки, в третьем доме находился противник. Когда подошли к третьему — по нам открыли огонь», — поделился военнослужащий. По его словам, тогда российские солдаты приняли решение скрытно окружить дом, а затем начали бросать внутрь гранаты.

После этого стрельба прекратилась, и бойцы ВС России зашли внутрь. Там они обнаружили тела четырех солдат противника. Также в здании находились боекомплект и запас провизии и воды, которых бы хватило примерно на месяц.

О взятии под контроль села Сладкое Минобороны России отчиталось 10 ноября.