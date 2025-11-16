Стали известны последствия атаки ВСУ на Воронежскую область

Губернатор Гусев: В Воронежской области поврежден частный дом из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе ночной атаки запустили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Воронежской области, один из беспилотников повредил частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В одном районе при падении подавленного беспилотника были повреждены фасад частного дома и забор. В другом обломками БПЛА был поврежден инфраструктурный объект, возникло возгорание, которое было оперативно потушено», — отметил он.

Гусев добавил, что всего в ходе ночной атаки ВСУ силы противоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили шесть БПЛА.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ВСУ атаковали Волгоград в ночь на 16 ноября. Обломки одного из беспилотников попали в квартиру многоэтажного дома, после чего там начался пожар.