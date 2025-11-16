Россия
04:43, 16 ноября 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали Волгоград. В многоэтажке начался пожар, пострадали три человека

Бочаров: Три человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Волгоград
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины в ночь на 16 ноября атаковали Волгоград. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров.

Под удар попали несколько жилых домов в Дзержинском и Тракторозаводском районах. По адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также террористической атаке подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2а.

К сожалению, есть трое пострадавших — медицинские службы оказывают всю необходимую помощь, угрозы жизни нет. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению очага возгорания в доме по адресу Кропоткина, 1

Андрей Бочаровгубернатор Волгоградской области

Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий.

Одна из пострадавших попала в больницу

Как сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области, одна из пострадавших была госпитализирована, двое от госпитализации отказались.

Госпитализирована одна женщина 1954 года рождения, перелом плеча, ранения осколками стекла

администрация Волгоградской области

Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.

В результате атаки загорелась квартира

Обломки одного из беспилотников попали в квартиру многоэтажного дома, начался пожар, сообщил Mash.

Обломки беспилотника попали в квартиру на 11 этаже, в соседних домах выбило окна, подъезд заволокло дымом

Mash

Как уточнили в прокуратуре Волгоградской области, в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда в результате атаки БПЛА повреждены фасады и остекление многоквартирных жилых домов, прилегающая территория.

Всего горожане слышали около десяти взрывов. Самые мощные из них раздались над Красноармейским районом. В Волгограде сработали средства противовоздушной обороны, а в аэропорту города введен план «ковер».

Позднее появились кадры последствий атаки. На видео видны языки пламени, вырывающиеся из квартиры, горящие обломки упали во двор.

Жителей многоэтажки разместили в ПВР

Пятьдесят человек разместились в пункте временного размещения (ПВР) в лицее Волгограда после атаки дронов на жилые дома для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов. Среди эвакуированных жильцов есть дети, сообщили в администрации. Саперы готовятся к разминированию, уточнили чиновники.

Всего, как отчитались в Минобороны, было сбито 36 беспилотников над российскими регионами. Над территорией Ростовской области уничтожили 17 БПЛА, 12 — над территорией Белгородской области, три — над Воронежской областью, три — над Крымом и один — над Саратовской областью.

