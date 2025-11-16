Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:53, 16 ноября 2025Россия

Несколько человек пострадали при атаке ВСУ на Волгоград

Губернатор Бочаров: При атаке ВСУ на Волгоград пострадали три человека
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград пострадали три человека. Под удар попали несколько жилых домов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит Telegram-канал администрации региона.

По его словам, ВСУ ударили по жилым объектам в Дзержинском и Тракторозаводском районах. «По адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также террористической атаке подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2а», — написал чиновник.

Бочаров уточнил, что пострадали три человека. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает. В доме по адресу улица Кропоткина, 1 возник пожар. Сотрудники МЧС занимаются его ликвидацией. Глава региона поручил администрации подготовить пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ загорелась квартира на 11-м этаже многоквартирного дома. Позднее появились кадры последствий этой атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили значение победы России на Украине

    Несколько человек пострадали при атаке ВСУ на Волгоград

    Опубликованы кадры последствий прилета беспилотника по дому в Волгограде

    Стало известно о бегстве ВСУ с позиций в Ямполе

    ВСУ атаковали еще один российский город

    На Украине пожаловались на нехватку техники для уничтожения ракет

    Россиянка упала в обморок во время концерта Эмре Алтуга

    МИД Турции заявил о последствиях поддержки Украины для Европы

    Конгрессмен заинтересовался перепиской Эпштейна о секс-компромате на Трампа в руках Путина

    В российском городе после падения обломков беспилотника загорелась квартира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости