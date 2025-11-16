Несколько человек пострадали при атаке ВСУ на Волгоград

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград пострадали три человека. Под удар попали несколько жилых домов, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова приводит Telegram-канал администрации региона.

По его словам, ВСУ ударили по жилым объектам в Дзержинском и Тракторозаводском районах. «По адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также террористической атаке подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2а», — написал чиновник.

Бочаров уточнил, что пострадали три человека. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает. В доме по адресу улица Кропоткина, 1 возник пожар. Сотрудники МЧС занимаются его ликвидацией. Глава региона поручил администрации подготовить пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ загорелась квартира на 11-м этаже многоквартирного дома. Позднее появились кадры последствий этой атаки.