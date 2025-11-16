Опубликованы кадры последствий прилета беспилотника по дому в Волгограде

В сети появилось видео последствий прилета беспилотника по дому в Волгограде

В сети появилось видео последствий прилета беспилотника по дому в Волгограде. Запись опубликован в Telegram-канале «Осторожно, новости».

«В результате в квартире на вернем этаже начался пожар», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что всего горожане слышали около десяти взрывов. Самые мощные из них раздались над Красноармейским районом. Сейчас в Волгограде работают средства противовоздушной обороны, а в аэропорту города введен план «ковер».

До этого мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о последствиях массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на город. Повреждения были зафиксированы в 60 квартирах, всем собственникам и жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе финансовая.