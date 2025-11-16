В российском городе после падения обломков беспилотника загорелась квартира

Mash: ВСУ атаковали Волгоград, загорелась квартира

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников атаковали Волгоград. Обломки одного из них попали в квартиру многоэтажного дома, начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Обломки беспилотника попали в квартиру на 11 этаже, в соседних домах выбило окна, подъезд заволокло дымом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего горожане слышали около десяти взрывов. Самые мощные из них раздались над Красноармейским районом. Сейчас в Волгограде работают средства противовоздушной обороны, а в аэропорту города введен план «ковер». Официальная информация пока не поступала.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении над регионами России 36 беспилотников за четыре часа. Больше всего летательных аппаратов — 17 — было сбито над Ростовской областью.