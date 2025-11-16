Стало известно о смерти 25-летней российской блогерши

25-летняя российская блогер Ира Небога скончалась от рака

25-летняя блогер Ира Небога (Ирина Антонова) скончалась от последствий рака. О ее смерти стало известно из публикации в Telegram-канале блогерши.

В публикации, которая появилась от имени Небоги в канале, говорится, что блогера не стало 15 ноября в 22:25 по московскому времени. Примерно в это же время в канале появился призыв молиться «за всех, кто сейчас болеет».

«Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете. (...) Попрощаться со мной вы сможете на следующей неделе, точную информацию дам позже», — сообщается в канале блогера.

Впервые у Небоги выявили рак в 16 лет. Ей диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль скелета. Блогерша вышла в ремиссию. Однако в 20 лет во время одного из обследований врачи обнаружили у нее метастазы в черепе. Пораженную опухолью часть удалили. В конце лета Небога дала интервью, где рассказала о пройденной химиотерапии.

