10:10, 16 ноября 2025Россия

Столкновение автобуса с рабочими и грузовика в российском регионе привело к жертвам

В Белгородской области автобус с рабочими столкнулся с грузовиком, двое погибли
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Госавтоинспекция Белгородской области

В районе села Малобыково Белгородской области перевозивший рабочих автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

ДТП произошло в 7:15 воскресенья, 16 ноября. Автобус «Мерседес Бенц Спринтер» и грузовой автомобиль с зерном «ДАФ» столкнулись на 153 километре федеральной дороги «Белгород — М4 «Дон». Согласно предварительным данным, водители не смогли справиться с управлением при встречном разъезде. В результате оба транспортных средства съехали с дороги. Автобус наехал на деревья, а грузовик опрокинулся.

Водитель автобуса и один из пассажиров не выжили от полученных травм. Еще шесть рабочих были доставлены в больницу для обследования. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее в Челябинске пассажирский автобус врезался в опору моста. В результате пострадали 12 человек.

