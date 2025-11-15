Автобус с пассажирами врезался в опору моста в российском городе

Автобус врезался в опору моста в Челябинске, 12 человек пострадали

Пассажирский автобус врезался в опору моста в Челябинске, 12 человек пострадали. Об этом сообщает «74.ru».

ДТП произошло на улице Рождественского вечером в субботу, 15 ноября. В региональном Минздраве сообщили, что в результате аварии госпитализированы 12 человек, в том числе один ребенок. Состояние одного из пациентов оценивают как тяжелое, остальные стабильны. На месте работали восемь машин скорой помощи.

По данным ГАИ, автобусом управлял 53-летний мужчина. Вероятнее всего, он не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего и врезался в опору моста.

Региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Следователи проверят документы об организации перевозки пассажиров и состояние автобусов перед выходом на рейс.

Ранее в ноябре семь человек стали жертвами аварии с участием автобуса и большегруза в Пермском крае. ДТП произошло из-за выезда водителя автобуса на встречную полосу.

