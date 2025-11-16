Умер известный российский американист

ИСКРАН: Известный российский американист Батюк скончался на 65-м году жизни

Известный российский американист и доктор исторических наук Владимир Батюк скончался. Об этом сообщает пресс-служба Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН).

«16 ноября 2025 года в возрасте 64 лет ушел из жизни один из ведущих отечественных ученых-международников, главный научный сотрудник ИСКРАН, доктор исторических наук Батюк Владимир Игоревич», — отмечается в сообщении.

Батюк оказал большое влияние на формирование и развитие школы военно-политических и европейских исследований ИСКРАН. Кроме того, он внес вклад в анализ проблем российско-американских отношений, а его научные труды стали частью фундамента американистики в России. Ученый также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достижения в науке.

Владимир Батюк родился в 1961 году. В 1983-м окончил исторический факультет МГУ и поступил в аспирантуру ИСКРАН.