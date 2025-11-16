В России обратили внимание на обрушение уровня рождаемости в Европе

Сенатор Пушков заявил, что уровень рождаемости в Европе обрушивается

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале обратил внимание на обрушение уровня рождаемости в Европе.

«Пока в одних западных странах конструируют генно-модифицированных детей, в других перестают рожать. Уровень рождаемости в Европе не просто падает — он обрушивается», — заявил российский сенатор.

Пушков отметил, что в Польше уровень рождаемости самый низкий за последние 200 лет, в Австрии, Германии, Италии он находится на очень низком уровне в течение 35 лет, а в Финляндии с 2010 года снизился на 33 процента.

Сенатор добавил, что замещение коренного европейского населения мигрантами является не только политикой этих стран, но и выбором их народа.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал открытие границ Украины для мигрантов из Азии. Дипломат подчеркнул, что с точки зрения демографии у страны «ничего хорошего не будет».

