Водолазы отчитались о результатах поисков тела ребенка в московском пруду

Водолазы не обнаружили других частей тела ребенка в Гольяновском пруду Москвы

Водолазы не нашли в Гольяновском пруду на востоке Москвы других фрагментов тела мальчика, чью голову обнаружили около водоема в рюкзаке. О результатах их поисков пишет РИА Новости.

Водолазы завершили обследование пруда. Сотрудники полиции, Следственного комитета и МЧС также покинули место происшествия.

Об обнаружении человеческих останков в Гольяновском пруду сообщили утром в воскресенье, 16 ноября. В ходе предварительного следствия выяснилось, что останки принадлежат ребенку в возрасте от семи до десяти лет. На его шее были обнаружены гематомы и следы, свидетельствующие об удушении.

Позднее в уголовном деле появился первый подозреваемый. В ночь на 14 ноября местные жители видели, как он бросил в пруд пакет, в котором позже обнаружили рюкзак с головой ребенка.