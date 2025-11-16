ВСУ атаковали еще один российский город

Shot: Взрывы раздались над Новокуйбышевском

Жители Новокуйбышевска услышали в небе над городом несколько взрывов. Как сообщает Telegram-канал Shot, город атакуют беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что первые взрывы в городе раздались около 00:20 по московскому времени. «Всего было слышно от пяти до восьми взрывов над городом. В небе видны яркие вспышки, а также воет сирена воздушной опасности», — отмечает Shot.

По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны. Официальная информация пока отсутствует.

Ранее ВСУ атаковали Волгоград. Там в результате падения беспилотника загорелась квартира на 11 этаже в многоквартирном доме.