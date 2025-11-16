Стало известно о бегстве ВСУ с позиций в Ямполе

Военные 111-й бригады ВСУ сбежали с позиций в Ямполе в ДНР, за который идут бои

Украинские военнослужащие территориальной обороны сбегают с передовых позиций в населенном пункте Ямполь в Донецкой народной республике (ДНР), за который идут бои, рассказали в силовых структурах. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о военнослужащих из 4-го батальона 111-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В результате радиоперехвата были выявлены случаи самовольного оставления позиции в Ямполе», — говорится в сообщении.

Из радиоперехвата следует, что после долгого нахождения под обстрелами один из украинских бойцов сказал по рации, что если к утру руководство не даст команду на выход, они сами будут покидать позиции.

Ранее стало известно о продолжении ожесточенных боевых столкновениях в поселке Ямполь.