Вучич высказался о будущем «дочки» крупной российской компании в Сербии

Вучич: Сербия любой ценой должна избегать национализации NIS

Сербия любой ценой должна избегать национализации российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), которой грозят санкции со стороны США. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Хочу, чтобы мы избежали любой ценой конфискации, национализации, отъема имущества. Хочу, чтобы граждане этой страны и каждый человек в мире видел, что мы не хотим отнимать ничего ни у кого. Это не наше большей частью, это большей частью российское, они имеют право об этом принимать решения, но мы имеем право жить», — указал глава государства.

Вучич также подчеркнул, что российская сторона еще имеет семь дней на ведение переговоров о продаже своей доли собственности.

Ранее министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что кабмину предстоит принять тяжелое решение о национализации российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии», которая попала под санкции США. Она сообщила, что Вашингтон потребовал от Белграда выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дал срок на это до 13 февраля 2026 года без права на работу компании.