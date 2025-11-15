Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:31, 15 ноября 2025Экономика

Власти Сербии рассказали о «тяжелом решении» по совместной с Россией нефтяной компании

Министр Сербии Джедович-Ханданович: США требуют выхода россиян из NIS
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Кабмину Сербии предстоит принять «тяжелое решение» о национализации российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), которая попала под санкции США. Об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, которая также понадеялась на понимание российской стороны, сообщает в субботу, 15 ноября, РИА Новости.

Она сообщила, что Вашингтон потребовал от Белграда выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дал срок на это до 13 февраля без права на работу компании.

«Как министр энергетики считаю, что перед нами тяжелые решения — проводить ли отъем компании и после этого устанавливать и возмещать ущерб… Надеюсь, что наши российские друзья поймут тяжесть ситуации и помогут нам ее преодолеть», — отметила она, добавив, что президент Сербии Александр Вучич выступает против национализации.

11 ноября Джедович-Ханданович сообщила, что российские владельцы NIS, в частности «Газпром нефть» и АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»), согласились передать контроль над компанией третьим лицам. По ее словам, они уведомили об этом Министерство финансов США с просьбой о продлении лицензии на работу предприятия.

Сегодня стало известно, что Сербия добилась трехмесячной отсрочки от санкций США для NIS.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Задействованы серьезные люди». В Киеве на митинг против Зеленского пришли меньше 100 человек

    Трамп обвинил бывшую соратницу в предательстве

    Жители российского региона пожаловались на блокировку сим-карт

    Россиянка описала поездку в Армению фразой «шутки про лаваш — не шутки»

    Психолог высказалась о допустимости поцелуев детей в губы

    В Москве прошел митинг против Пашиняна

    Стрелков передумал подавать на УДО

    В Болгарии убрали сведения о России из учебников географии

    Создательница «Телепузиков» осудила современные передачи для детей

    В Госдуме поддержали смягчение налогов для букмекеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости