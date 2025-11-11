Экономика
14:14, 11 ноября 2025Экономика

Россия согласилась передать контроль над сербской NIS по требованию США

Сербия сообщила о готовности «Газпром нефти» уступить контроль над компанией NIS
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Российские владельцы сербской нефтяной компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») согласились передать контроль над ней третьим лицам и уведомили об этом Минфин США с просьбой о продлении лицензии на работу предприятия. Об этом сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, передает РТС.

По ее словам, Белград поддержал запрос, а Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина отреагировало «определенными комментариями». «Мы надеемся, что оно представит свою позицию в течение недели», — заключила чиновница.

По состоянию на сентябрь 2025 года, крупнейшим акционером NIS является «Газпром нефть», у которой 44,85 процента акций. Еще 11,3 процента контролирует петербургская АО «Интэлидженс», которая находится под управлением «Газпром капитала». Таким образом, структура в целом может считаться подконтрольной холдингу «Газпром».

В январе 2025 года уходящий президент США Джо Байден объявил о санкциях против NIS, потребовав исключить российское участие в компании. Сербия получила несколько отсрочек для заключения сделки, но убедить российских собственников не удалось.

В начале октября санкции вступили в силу. В Вашингтоне по-прежнему ожидают, что Сербия либо национализирует компанию, либо договорится с «Газпромом» о продаже. В рамках текущих ограничений функционирование структуры невозможно.

NIS является крупнейшей энергетической компанией на Балканах. Она занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Структуре принадлежат сеть из более чем 400 АЗС в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии. В целом NIS обеспечивает до девяти процентов поступлений в государственный бюджет.

