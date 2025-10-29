США понадеялись на национализацию завода «Газпрома» в Сербии

Bloomberg: США ждут, что Вучич национализирует «Нефтяную индустрию Сербии»

Вашингтон ждет, что президент Сербии Александр Вучич или убедит «Газпром» продать свою долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), или передаст это предприятие под контроль Белграда путем национализации. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в администрации Белого дома.

Агентство также сообщило, что Вучич уже обратился к США с просьбой предоставить ему больше времени для решения вопроса о контроле «Газпрома» над единственным нефтеперерабатывающим заводом страны, поскольку последние санкции грозят ударить по местным банкам и компаниям. Сейчас этот НПЗ перерабатывает запасы, которых хватит только до 20 ноября.

По словам Вучича, он надеется, что США не введут вторичные санкции, по крайней мере до середины декабря. Именно до этого времени Белград надеется решить проблемы, связанные с долей российского газового гиганта в NIS. Вучич призвал американских чиновников не наказывать сербские финансовые учреждения, которые обрабатывают розничные и другие платежи на АЗС, принадлежащих данному НПЗ. До этого сербский лидер отверг любые односторонние действия против российской компании.

Как пишет Bloomberg, история c NIS стала настоящим испытанием для Вучича, который правит уже больше десяти лет, в том числе за счет своего умения балансировать между Востоком и Западом. Он одновременно стремился к вступлению Сербии в Европейский союз, укреплял связи с США, стремился поддерживать дружеские отношения с Россией и привлекать инвестиции из Китая. Но теперь он оказался в затруднительном положении, поскольку Россия отказалась продавать долю в NIS. При этом захват контроля над NIS чреват для Белграда прекращением газового импорта из России.

Ранее сообщалось, что Вучич предлагал Москве сделку, которая предполагала выкуп Белградом российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии». Сербская сторона заверила, что после стабилизации геополитической ситуации она возвратит Москве эту долю. Однако в России с этим предложением не согласились и дали понять, что хотели бы видеть в качестве покупателя какую-то третью сторону.