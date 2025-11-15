Сербия добилась отсрочки от санкций США для подконтрольной России NIS

Reuters: Сербия добилась для NIS трехмесячной отсрочки от санкций США

Сербия добилась трехмесячной отсрочки от санкций США для подконтрольной холдингу «Газпром» компании «Нефтяная индустрия Сербии» (Naftna Industrija Srbije, NIS). Об этом сообщает агентство Reuters.

Санкции против NIS были введены в январе 2025 года администрацией президента США Джо Байдена и вступили в силу в начале октября. Для снятия ограничений американские власти потребовали исключить участие в NIS компаний из России.

11 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российские владельцы NIS, в частности «Газпром нефть» и АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»), согласились передать контроль над компанией третьим лицам. По ее словам, они уведомили об этом Министерство финансов США с просьбой о продлении лицензии на работу предприятия.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон по-прежнему ожидает от сербских властей либо договоренности с «Газпромом» о продаже его доли в NIS, либо национализации компании.