15:04, 15 ноября 2025Экономика

Сербия добилась отсрочки от санкций США для подконтрольной России NIS

Reuters: Сербия добилась для NIS трехмесячной отсрочки от санкций США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Сербия добилась трехмесячной отсрочки от санкций США для подконтрольной холдингу «Газпром» компании «Нефтяная индустрия Сербии» (Naftna Industrija Srbije, NIS). Об этом сообщает агентство Reuters.

Санкции против NIS были введены в январе 2025 года администрацией президента США Джо Байдена и вступили в силу в начале октября. Для снятия ограничений американские власти потребовали исключить участие в NIS компаний из России.

11 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что российские владельцы NIS, в частности «Газпром нефть» и АО «Интэлидженс» (находится под управлением «Газпром капитала»), согласились передать контроль над компанией третьим лицам. По ее словам, они уведомили об этом Министерство финансов США с просьбой о продлении лицензии на работу предприятия.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон по-прежнему ожидает от сербских властей либо договоренности с «Газпромом» о продаже его доли в NIS, либо национализации компании.

