Зеленского уличили в попытке привлечь гадалок для обеления своей репутации

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается привлечь гадалок для обеления репутации главы государства после коррупционного скандала. В этом украинского лидера уличил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

В своем посте он привел скриншоты из видео таролога в TikTok. Комментарии изобилуют восторженными похвалами в адрес Зеленского: «я верю Зеленскому», «дай бог сил нашему президенту», «Зеленский — самый честный президент».

«Офис Президента от истерики уже все методы опробует. Гадалка гадает, что Зеленский "ничего не брал и не знал", а гора ботвы это комментирует. Убого до дрожи», — написал журналист.

Ранее несколько артистов приняли решение отказаться от участия в предстоящем новогоднем концерте студии «Квартал-95», совладелец которой, бизнесмен Тимур Миндич, оказался в эпицентре коррупционного скандала. Миндича прозвали «кошельком» украинского лидера.