Жителей Киева предупредили о риске приостановки работы метро

ТСН: Киевское метро может приостановить работу на несколько дней из-за атак

Киевское метро может приостановить работу на несколько дней в случае сильного обстрела. Об этом предупреждает украинский телеканал ТСН, ссылаясь на соучредителя общественной организации «Пассажиры Киева» Вячеслав Скрипаля.

Он уточнил, что метрополитен может перестать работать после удара по городу или украинским электростанциям, в результате которого возникнет дефицит электроэнергии.

Как отмечает телеканал, на некоторых станциях киевского метро уже частично пропадает свет из-за обстрелов.

В ночь на 14 ноября Киев подвергся массированной атаке. В городе произошли семь серий взрывов. Как сообщали украинские источники и военкоры, российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань», а также крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».