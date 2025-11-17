Силовые структуры
15:23, 17 ноября 2025Силовые структуры

Бомбу на газовой трубе у московской подстанции заложили охранники предприятия

Mash: Бомбу на газопроводе в Москве заложили охранники, чтобы получить премию
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Бомбу на газовой трубе у московской подстанции «Медведевская» заложили охранники предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бомба на газопроводе оказалась тротиловой шашкой. Идея ее заложить принадлежит начальнику охраны и двум его подчиненным. Они привязали шашку к трубе, а потом якобы нашли ее и вызвали спецслужбы. Таким образом они хотели заработать премию за ее обнаружение и обезвреживание, однако правоохранители раскрыли их план.

Сейчас все трое задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении или приобретении взрывчатки.

Взрывное устройство на газовой трубе было обнаружено 14 ноября.

