Бомбу на газовой трубе у московской подстанции заложили охранники предприятия

Mash: Бомбу на газопроводе в Москве заложили охранники, чтобы получить премию

Бомбу на газовой трубе у московской подстанции «Медведевская» заложили охранники предприятия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бомба на газопроводе оказалась тротиловой шашкой. Идея ее заложить принадлежит начальнику охраны и двум его подчиненным. Они привязали шашку к трубе, а потом якобы нашли ее и вызвали спецслужбы. Таким образом они хотели заработать премию за ее обнаружение и обезвреживание, однако правоохранители раскрыли их план.

Сейчас все трое задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении или приобретении взрывчатки.

Взрывное устройство на газовой трубе было обнаружено 14 ноября.