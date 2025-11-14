Силовые структуры
В Москве на газовой трубе у подстанции Медведковская обнаружили бомбу

В Москве обнаружили СВУ на газовой трубе у подстанции Медведковская
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве в районе Сколково обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) на газовой трубе рядом с подстанцией «Медведковская». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, взрывчаткой в СВУ служила тротиловая шашка массой около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Неизвестные разместили бомбу на газораспределительном пульте на улице Алессандро Вольта. Объект заметили сотрудники во время утреннего обхода.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, людей эвакуировали, саперы обезвредили СВУ.

Ранее в Московской области десятилетний ребенок поднял замаскированное под инструмент СВУ и в результате взрыва лишился двух пальцев.

