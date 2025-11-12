Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:23, 12 ноября 2025Силовые структуры

Оторвавшее ребенку из Подмосковья пальцы СВУ замаскировали под инструмент

СВУ, оторвавшее пальцы ребенку в Красногорске, замаскировали под инструмент
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Самодельное взрывное устройство (СВУ), оторвавшее пальцы ребенку в Красногорске, было замаскировано под инструмент для автомехаников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, устройство представляло собой железный цилиндр, предназначенный для автомобильных работ или в качестве промышленного инструмента. Уточняется, что оно было изготовлено кустарным способом и начинено поражающими элементами. На корпусе разместили купюру в десять рублей, сработавшую как приманка.

Во вторник, 11 ноября, ребенок подорвался на поднятом с земли предмете. Сообщалось, что это была купюра. Юноша шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы.

Возбуждено уголовное дело. Им будут заниматься опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Москвичей предупредили о гололедице

    Назван самый продающий формат контента

    «Калашников» покажет МРС «Корсета плюс» в Дубае

    Расправившийся с сотрудницей директор российского магазина арестован

    В Москве спасли мальчика с опухолью у сердца размером с его кулак

    Раскрыта позиция США по Крыму и новым территориям России

    Сидни Суини раскрыла секрет похудения на 13 килограммов ради съемок в «Эйфории»

    Уехавшая в Европу Лазарева заявила об отсутствии жилья

    Над колонной танков во Франции заметили беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости