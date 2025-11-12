Оторвавшее ребенку из Подмосковья пальцы СВУ замаскировали под инструмент

СВУ, оторвавшее пальцы ребенку в Красногорске, замаскировали под инструмент

Самодельное взрывное устройство (СВУ), оторвавшее пальцы ребенку в Красногорске, было замаскировано под инструмент для автомехаников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, устройство представляло собой железный цилиндр, предназначенный для автомобильных работ или в качестве промышленного инструмента. Уточняется, что оно было изготовлено кустарным способом и начинено поражающими элементами. На корпусе разместили купюру в десять рублей, сработавшую как приманка.

Во вторник, 11 ноября, ребенок подорвался на поднятом с земли предмете. Сообщалось, что это была купюра. Юноша шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы.

Возбуждено уголовное дело. Им будут заниматься опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.