11:36, 12 ноября 2025Силовые структуры

Стало известно о поручении по делу подорвавшегося на бомбе с купюрой ребенка в Подмосковье

К делу подорвавшегося на бомбе с купюрой ребенка привлекут опытных следователей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СК Подмосковья»

К делу подорвавшегося на бомбе с купюрой ребенка в Москве привлекут опытных специалистов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

СК расследует дело по части 3 статьи 30 и пункт «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом») УК РФ. По поручению главы ведомства им будут заниматься опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Назначены многочисленные экспертизы.

В ночь на 12 ноября стало известно, что ребенок подорвался на заминированной купюре в Красногорске. Он шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы. Бомба была начинена поражающими элементами в виде металлических фрагментов.

