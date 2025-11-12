Стало известно о поручении по делу подорвавшегося на бомбе с купюрой ребенка в Подмосковье

К делу подорвавшегося на бомбе с купюрой ребенка привлекут опытных следователей

К делу подорвавшегося на бомбе с купюрой ребенка в Москве привлекут опытных специалистов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

СК расследует дело по части 3 статьи 30 и пункт «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом») УК РФ. По поручению главы ведомства им будут заниматься опытные криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства. Назначены многочисленные экспертизы.

В ночь на 12 ноября стало известно, что ребенок подорвался на заминированной купюре в Красногорске. Он шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы. Бомба была начинена поражающими элементами в виде металлических фрагментов.