Названы характеристики взорвавшейся в руках у российского школьника замаскированной бомбы

Раскрыты детали о взорвавшейся в руках мальчика из Красногорска бомбе

Бомба, взорвавшаяся в руках у десятилетнего школьника из Красногорска, представляла собой самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

По данным силовиков, СВУ было начинено поражающими элементами в виде металлических фрагментов. Устройство замаскировали под предмет, похожий на подарочную упаковку, и разместили на корпусе 10 рублей, которые сработали как приманка для школьника.

В ночь на 12 ноября стало известно, что ребенок подорвался на заминированной купюре. Он шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы.