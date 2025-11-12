Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:00, 12 ноября 2025Силовые структуры

Названы характеристики взорвавшейся в руках у российского школьника замаскированной бомбы

Раскрыты детали о взорвавшейся в руках мальчика из Красногорска бомбе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «СК Подмосковья»

Бомба, взорвавшаяся в руках у десятилетнего школьника из Красногорска, представляла собой самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

По данным силовиков, СВУ было начинено поражающими элементами в виде металлических фрагментов. Устройство замаскировали под предмет, похожий на подарочную упаковку, и разместили на корпусе 10 рублей, которые сработали как приманка для школьника.

В ночь на 12 ноября стало известно, что ребенок подорвался на заминированной купюре. Он шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не пустая весть. Все к ней готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Европой и Россией

    Интерес НАТО к российскому «Кинжалу» объяснили

    Рыбак поймал огромного полосатого лаврака и побил 30-летний рекорд

    Россияне разлюбили обтягивающие грудь футболки

    Названы характеристики взорвавшейся в руках у российского школьника замаскированной бомбы

    Мальчик поднял сверток денег на улице в Подмосковье и лишился пальцев

    В одной стране произошло мощное землетрясение

    Россияне признались в сохранении советских привычек в путешествиях

    Трамп обиделся на собственную партию

    Венесуэла объявила массовую мобилизацию в ответ на переброску войск США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости