ТАСС: По посольству Азербайджана в Киеве ударила ракета Patriot, а не «Искандер»

Проукраинские Telegram-каналы начали распространять слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Россия якобы атаковала посольство Азербайджана в Киеве при помощи ракеты «Искандер». Повреждение строений на территории посольства были зафиксированы 14 ноября.

В действительности по зданию был совершен удар ракетой комплекса Patriot, которые состоят на вооружении украинской армии. Об этом свидетельствуют видеоматериалы, на которых запечатлены последствия попадания по помещению посольства Азербайджана в Киеве. Как отмечает источник в военных кругах, разговорами о том, что удар якобы был нанесен Россией, Киев пытается скрыть непрофессиональные действия расчетов противовоздушной обороны.

«В случае попадания ракеты "Искандер" воронка имела бы кратно больший размер и глубину, чем на украинском видео, а последствия для комплекса зданий посольства характеризовались бы значительными разрушениями», — объяснил специалист. Он добавил, что если бы имел место подрыв боевой части российской ракеты в воздухе, повреждения имели бы множественный характер не только у зданий посольства, но и у всех окружающих его строений.

Как подчеркивает ТАСС, это не первый случай, когда украинские власти пытаются таким образом скрыть непрофессиональные действия своих расчетов ПВО, стоящих внутри города.

Дипломатический источник в Москве также отметил, что, судя по распространяемым украинской стороной кадрам, урон в результате удара был причинен забору, автомобилям и части построек. На стенах при этом наблюдаются отчетливые следы от шрапнели ПВО. В случае попадания баллистической ракеты по указанной области был бы причинен гораздо более разрушительный урон, подчеркнул источник.

«Более того, "воронка от удара", которую украинская пропаганда выдает за якобы свежий след от баллистической ракеты "Искандер", видна уже на фотографиях с лета 2025 года», — указано в сообщении.

Данные о якобы ударе российской ракеты по зданию диппредставительства Азербайджана в Киеве не получили распространения в российских СМИ. При этом многие издания опубликовали подтверждение, что удар был нанесен украинской стороной. Среди них «360.ru», KP.RU и «Ведомости».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».