Десятки туристов пострадали и еще одна не выжила из-за клопов в хостеле на Бали

Daily Mail: Туристов рвало кровью из-за отравления пестицидами в хостеле на Бали

Десятки туристов пострадали и одна путешественница не выжила из-за клопов в хостеле на Бали. Об этом сообщает Daily Mail.

В конце августа туристы, проживавшие в хостеле Clandestino, пожаловались администрации на постельных клопов в нескольких комнатах на шестерых человек. Женщина по имени Лейла Ли рассказала, что 31 августа после ужина она и другие гости почувствовали себя плохо — у них поднялась температура, их рвало кровью, несколько человек упали в обморок в коридоре.

На следующий день симптомы усилились и постояльцам потребовалась госпитализация. Ли попросила вызвать для соседки по комнате скорую, пока ее саму увозили в больницу, поскольку та была слишком слаба. Однако позже женщина была найдена бездыханной в общем номере. Всего отравились свыше 20 туристов, десять из них провели некоторое время в критическом состоянии в госпитале. Ли рассказала, что сначала постояльцы были уверены, что их плохое состояние обусловлено едой. «Мой лечащий врач подтвердил, что это было отравление пестицидами», — поделилась она.

Другая туристка, Лесли Чжао, которая пролежала в реанимации из-за интоксикации, сообщила, что персонал хостела все равно продолжал принимать людей, а также не реагировал на ее просьбы о помощи. Более того, ее попросили заплатить за те ночи, которые она провела в больнице.

Сообщается, что несколько пострадавших обратились в сервисы бронирования Booking и Agoda, но их просьбы были проигнорированы.

