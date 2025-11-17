Газманов рассказал об отношении к деньгам

Олег Газманов заявил, что никогда не думал о гонорарах

Народный артист России Олег Газманов заявил, что в творчестве не ставит деньги на первый план. Его цитирует Telegram-канал «Звездач».

Исполнитель подчеркнул, что никогда не думал о гонорарах и о том, будет ли его песня хитом или нет. «Просто делал то, что мне нравится. Я решил, что буду встречаться с людьми, с которыми мне интересно, ходить только в те рестораны, где мне вкусно. Одевать только то, в чем мне удобно, а не модно. Петь песни и сочинять стихи», — отметил он.

При этом прожить на одну пенсию певец уже бы не смог, уточняет канал.

Ранее Олег Газманов опроверг сообщения о проблемах с суставами. При этом он подтвердил наличие проблем с позвоночником, возникших из-за занятий профессиональным спортом в прошлом. По словам артиста, в остальном он чувствует себя нормально.