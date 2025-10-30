Газманов вышел на связь после новостей о запрете делать сальто

Певец Олег Газманов заявил, что сделает сальто под песню «Эскадрон» в 75 лет

Народный артист России Олег Газманов опроверг сообщения о проблемах с суставами. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

Исполнитель вышел на связь и записал видеообращение, в котором призвал поклонников не верить информации о его болезнях. Он подтвердил наличие проблем с позвоночником, возникших из-за занятий профессиональным спортом в прошлом. По словам артиста, в остальном он чувствует себя нормально.

«Сальто я делаю только в песне "Эскадрон". Я собираюсь вернуть эту песню в репертуар в следующем году, когда мне будет 75 лет. Надеюсь, сальто я тоже сделаю», — заявил Газманов.

29 октября сообщалось, что врачи запретили Газманову заниматься спортом и делать фирменные сальто из-за проблем с суставами. По данным Telegram-канала Mash, 74-летний исполнитель обратился к медикам с жалобами на боли в ноге и пояснице, у него диагностировали коксартроз. Отмечалось, что обострение болезни провоцируют интенсивные физические нагрузки, а в запущенной форме она грозит полной утратой подвижности.