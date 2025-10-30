Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:01, 30 октября 2025Культура

Газманов вышел на связь после новостей о запрете делать сальто

Певец Олег Газманов заявил, что сделает сальто под песню «Эскадрон» в 75 лет
Ольга Коровина

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

Народный артист России Олег Газманов опроверг сообщения о проблемах с суставами. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

Исполнитель вышел на связь и записал видеообращение, в котором призвал поклонников не верить информации о его болезнях. Он подтвердил наличие проблем с позвоночником, возникших из-за занятий профессиональным спортом в прошлом. По словам артиста, в остальном он чувствует себя нормально.

«Сальто я делаю только в песне "Эскадрон". Я собираюсь вернуть эту песню в репертуар в следующем году, когда мне будет 75 лет. Надеюсь, сальто я тоже сделаю», — заявил Газманов.

29 октября сообщалось, что врачи запретили Газманову заниматься спортом и делать фирменные сальто из-за проблем с суставами. По данным Telegram-канала Mash, 74-летний исполнитель обратился к медикам с жалобами на боли в ноге и пояснице, у него диагностировали коксартроз. Отмечалось, что обострение болезни провоцируют интенсивные физические нагрузки, а в запущенной форме она грозит полной утратой подвижности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о готовности временно прекратить боевые действия в трех районах

    Студентов российского колледжа отправили на дистант после массового отравления

    Назван организатор готовившегося захвата заложников в учреждении ФСИН России

    Европейский Центробанк не стал менять ставки

    Чеботина резко ответила призвавшему не пускать ее на сцену критику

    Главный флаг Украины приспустили

    В Польше обстреляли здание школы

    Российский город окутал пар

    В Европе оценили влияние санкций США против российской нефти

    На Землю обрушилась магнитная буря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости