Mash: Певцу Олегу Газманову запретили делать сальто из-за проблем с суставами

Врачи запретили народному артисту России Олегу Газманову заниматься спортом из-за проблем с суставами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, 74-летний исполнитель обратился к медикам с жалобами на боли в ноге и пояснице. У него диагностировали коксартроз — разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава.

Сообщается, что обострение заболевания может быть связано с интенсивными физическими нагрузками, а в запущенной форме болезнь грозит полной утратой подвижности. По этой причине Газманову запретили тренироваться и делать его фирменные сальто.

Ранее танец Газманова под песню «Загулял» вызвал интерес у молодой аудитории. В сети стали появляться видео, на которых молодые люди пытаются повторить движения народного артиста.