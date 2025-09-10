Молодежь начала повторять танец Газманова

Shot: Гонорар Газманова вырос на 2 миллиона рублей из-за популярности у молодежи

Танец народного артиста России Олега Газманова под песню «Загулял» вызвал интерес у молодой аудитории. На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

В сети стали появляться видео, на которых молодые люди пытаются повторить танцевальные движения певца. По данным канала, подростки стали покупать билеты на концерты артиста. Отмечается, что сразу после этого гонорар исполнителя вырос на 2 миллиона рублей — теперь 45-минутное выступление Газманова будет стоить 7 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов оказался в больнице после концерта на Камчатке. Певец выступал на местной ярмарке «Елизовская осень» и ушиб палец.