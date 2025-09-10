Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:23, 10 сентября 2025Культура

Молодежь начала повторять танец Газманова

Shot: Гонорар Газманова вырос на 2 миллиона рублей из-за популярности у молодежи
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Танец народного артиста России Олега Газманова под песню «Загулял» вызвал интерес у молодой аудитории. На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

В сети стали появляться видео, на которых молодые люди пытаются повторить танцевальные движения певца. По данным канала, подростки стали покупать билеты на концерты артиста. Отмечается, что сразу после этого гонорар исполнителя вырос на 2 миллиона рублей — теперь 45-минутное выступление Газманова будет стоить 7 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов оказался в больнице после концерта на Камчатке. Певец выступал на местной ярмарке «Елизовская осень» и ушиб палец.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Акт агрессии». В Польше ночью сбили несколько дронов. В США обвинили в атаке Россию

    В Раде сыронизировали над НАТО после нарушения воздушного пространства Польши

    Израиль пригрозил полным уничтожением Газы

    Норвегия со счетом 11:1 обыграла Молдавию в матче квалификации ЧМ-2026

    Кондитеры в России попросили отменить пошлину

    Россиянам напомнили о наказании за поцелуи

    В Польше заявили о падении обломков дрона на жилой дом

    В России предотвратили убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК

    Apple похоронила популярные iPhone

    Раскрыта позиция европейской страны по вопросу использования активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости