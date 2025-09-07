Олег Газманов оказался в больнице после концерта на Камчатке

Певец Олег Газманов оказался в больнице на Камчатке с ушибом пальца

Народный артист России Олег Газманов оказался в больнице после концерта на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что певец выступал на местной ярмарке «Елизовская осень» и ушиб палец. Впоследствии артист самостоятельно посетил больницу, где ему сделали рентген. Согласно результатам обследования, травма оказалась легкой.

Также исполнитель снялся с персоналом медучреждения. На размещенных кадрах он предстал в свитере горчичного оттенка и зеленых брюках.

В августе Газманов отреагировал на включение его песен в школьную программу.

