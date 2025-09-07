Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:56, 7 сентября 2025Культура

Олег Газманов оказался в больнице после концерта на Камчатке

Певец Олег Газманов оказался в больнице на Камчатке с ушибом пальца
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Олег Газманов оказался в больнице после концерта на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что певец выступал на местной ярмарке «Елизовская осень» и ушиб палец. Впоследствии артист самостоятельно посетил больницу, где ему сделали рентген. Согласно результатам обследования, травма оказалась легкой.

Также исполнитель снялся с персоналом медучреждения. На размещенных кадрах он предстал в свитере горчичного оттенка и зеленых брюках.

В августе Газманов отреагировал на включение его песен в школьную программу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве после рекордной атаки Российской армии горит здание правительства Украины. Огонь охватил тысячу квадратных метров

    HR-директор IT-компании подала на развод после скандала на концерте Coldplay

    Суд взыскал с известного российского комика плату за коммуналку

    Украинский защитник ПСЖ Забарный ответил на вопрос об общении с Сафоновым

    «Самая необычная атака» Российской армии по инфраструктуре Украины попала на видео

    Россиянам раскрыли способ заподозрить проблемы с сердцем по одному симптому

    Посольство России в европейской стране подверглось атаке дрона

    Российский губернатор обратился к певцу Егору Криду

    В российском городе гараж с фейерверками взорвался во время атаки дронов

    В России раскрыли цели массированного удара по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости