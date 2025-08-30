Газманов отреагировал на включение его песен в школьную программу

Олег Газманов порадовался тому, что его песни будут изучать в школах

Народный артист России Олег Газманов прокомментировал новости о том, что его песни «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк» были включены в школьную программу в рамках предмета музыки. Его цитирует ТАСС.

«Честно скажу, для меня очень трогательно, что мои песни вошли в школьную программу. Но самое главное — детей не нужно заставлять их петь, они делают это с радостью», — заявил исполнитель.

Артист подчеркнул, что юные исполнители «проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям». «Они не только поют их с огнем в глазах, но и сами пишут стихи, сочиняют музыку. Это невероятно вдохновляет и дает уверенность, что у нашей страны есть будущее, полное талантов и искренней любви к Родине», — заключил певец.

Ранее Министерство просвещения России рекомендовало школам по всей стране включить в программу уроков музыки 37 патриотических песен. В перечень попали произведения советской классики и современные хиты, среди которых песни Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, Олега Газманова и Сергея Трофимова.