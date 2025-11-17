«Царьград»: В зоне действия дронов любая техника быстро уничтожается

Подразделения 2-й общевойсковой армии, ведущие бои за Красноармейск, воспользовались условиями густого тумана и ввели в городскую черту свою автоколонну. Эксперты обратили внимание на транспорт, используемый бойцами, — в частности, отсутствующие двери, срезанные крыши и части борта на легковых автомобилях и «Буханке». Об использовании в зоне специальной военной операции (СВО) машин из франшизы про постапокалиптический мир «Безумный Макс» порассуждал «Царьград».

«Война такого плана очень быстро создает очень странный зоопарк механизированных средств, которые вообще не традиционны. Штатные машины снабжения — КамАЗы, "Уралы", — они просто никуда не доедут. Их просто сожгут на расстоянии 20 километров», — пояснил ветеран боевых действий СВО, военный блогер Святослав Голиков.

Как добавил волонтер Сергей Богатырев, в зоне действия дронов уничтожается любая техника без разбора, поэтому неудивительно, что используются подобные машины в стиле «Безумного Макса». Уничтожение штатных грузовиков, а затем БМП, МТ-ЛБ и прочей гусеничной техники ведет к тому, что предпочтение стало отдаваться легким и дешевым транспортным средствам. Однако проблема заключается в том, что люди, находящиеся в такой технике, крайне уязвимы для артиллерийского огня и мин. Кроме того, проходимость облегченных машин вроде багги и переоборудованных гражданских автомобилей часто оставляет желать лучшего, пишет «Царьград».

Между тем российский военкор Александр Харченко отмечал, что участие в штурме Красноармейска необычной техники Вооруженных сил России, которую некоторые военблогеры сравнили с машинами из «Безумного Макса», объясняется вопросами логистики и тяжелыми боями. На участках фронта, где идут продолжительные бои, в принципе невозможно встретить «сверкающие бронемашины», указал он. Использование такого транспорта объясняется его легкой заменой на новое средство передвижения.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский между тем впервые признал, что в Красноармейске для украинских войск сложилась действительно напряженная обстановка.

