Культура
10:56, 17 ноября 2025Культура

Лолита назвала себя тарелочницей

Певица Лолита назвала себя тарелочницей и призвала не отказываться от еды
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская назвала себя тарелочницей, призвав не ограничивать себя во вкусной еде. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

«Вас приветствует тарелочница Лолита Милявская», — сказала артистка в видео, добавив, что за день она съела четыре круасана, а на ночь «навернула макарон». «Целый день ем все, что только может уместиться в желудке. Ешьте все — и будете в 62 не париться и носить комбинезоны», — добавила она.

Ранее сообщалось, что врачи запретили Лолите есть сало. Артистка заявила, что запрет ее очень расстроил.

