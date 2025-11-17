Из жизни
20:18, 17 ноября 2025

Мужчина отправил покойную жену в криокамеру и временно заменил ее новой женщиной

SCMP: В Китае мужчина отправил покойную жену в криокамеру и завел любовницу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Eder Paisan / Shutterstock / Fotodom

Житель Китая по имени Гуй Цзюньмин отправил покойную жену в криокамеру и завел любовницу до ее воскрешения. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

В 2017 году жены Цзюньмина — Чжан Вэньлянь — не стало из-за рака легких. Мужчина не мог с этим смириться и решил заморозить ее в надежде, что в будущем появится лекарство, которое ее оживит и излечит от рака. Он подписал соглашение с Шаньдунским научно-исследовательским институтом естественных наук «Иньфэн». В те годы «Иньфэн» бесплатно замораживал добровольцев для проведения экспериментов.

Сначала Цзюньмин заявил, что никакая новая женщина не заменит ему жену. Он планировал дождаться воскрешения Вэньлянь в одиночестве. Однако в 2020 году у него случился приступ подагры. Он был дома один, не мог найти свой телефон и провел в беспомощном положении два дня, пока родственники не вспомнили о нем. Это заставило мужчину изменить свое мнение.

Позже он познакомился с женщиной по имени Ван Чунся и вступил с ней в отношения. С тех пор его здоровье ухудшилось, и он уже не может жить самостоятельно. При этом Цзюньмин утверждает, что не любит Чунся и остается с ней, поскольку ему так удобнее. «Она никогда не сможет заменить мою жену. Я не могу просто забыть прошлое, но мне все равно нужно двигаться дальше по жизни», — отметил он.

Ранее сообщалось, что две возлюбленные 60-летнего мужчины в вегетативном состоянии спасли ему жизнь. Они убедили судью, что их общий партнер верил в духовное исцеление и не хотел бы отключения аппаратов жизнеобеспечения.

