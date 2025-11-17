Названа возможная причина смерти туристов Стамбуле

AHaber: Семья туристов могла погибнуть в Стамбуле из-за фосфида алюминия

Скончавшиеся в Стамбуле туристы из ФРГ могли отравиться фосфидом алюминия, у которого нет антидота. Об этом сообщил телеканал AHaber.

Криминалистам удалось узнать, что в отеле провели дезинсекцию от клопов за несколько часов до того, как семья почувствовала симптомы отравления. «Проверяется версия о том, что содержащееся в инсектициде вещество — фосфид алюминия — мог проникнуть в номер семьи через вентиляцию в ванной, вследствие чего члены семьи Бёджек могли отравиться», — сообщили журналисты.

Ранее отель Harbour Suites в Стамбуле опечатали после загадочной смерти трех туристов. Турецкий телеканал NTV допускал, что причиной их смерти могло стать пищевое отравление.