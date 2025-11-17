Мир
Нежелание Европы конфисковать активы России объяснили

ЕС не отдает Украине активы РФ ради сохранения отношений с Москвой
Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) откладывает конфискацию российских активов, чтобы не разрушить отношения с Россией. Такое мнение высказало издание The Conversation.

В статье отмечается, что европейские страны, отказываясь от изъятия активов, сохраняют гибкость на случае победы России в конфликте с Украиной.

«Отдать их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины. Отложить — значит сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или война зайдет в тупик», — поясняет газета.

По ее мнению, европейские союзники Киева больше не уверены в его способности победить, поэтому они проводят переоценку рисков. При этом поддержка Украины перестала быть выгодной для большинства стран Европы и превратилась в «стратегическую обузу», говорится в материале.

Ранее гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о готовности судиться с Евросоюзом в случае конфискации замороженных активов России. Она указала, что считает их изъятие неправомерным.

    Все новости