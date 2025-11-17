Бывший СССР
Ночную борьбу мобильных огневых групп с дронами ВСУ показали на видео

Появилось видео борьбы мобильных огневых групп с дронами ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появились кадры ночной работы мобильных огневых групп (МОГ) по низколетящим дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео разместил Telegram-канал «Радар РВК».

На ролике видно, как бойцы выискивают в небе беспилотник, после чего обстреливают его из автоматов и пулеметов. Для коррекции стрельбы используются трассирующие пули. Уточняется, что видео было снято на территории Донбасса.

Военный аналитик Борис Рожин выразил уверенность, что решение военно-политического руководства России о наборе добровольцев в подобные МОГ позволит нарастить их количество и снизить эффективность текущей тактики противника. «Собственно, существенная часть дронов противника сбивается именно такими группами», — добавил он.

