14:21, 17 ноября 2025Бывший СССР

Обозреватель заявил об огромных потерях ВСУ на одном направлении

Обозреватель Шлепченко: У Красноармейска и Димитрова ВСУ несут огромные потери
Варвара Кошечкина
Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

У Красноармейска (украинское название — Покровск) и Димитрова (украинское название — Мирноград) Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери. Об этом заявил в беседе с «Царьградом» обозреватель Влад Шлепченко.

По сути ВСУ уже потеряли эту агломерацию, говорится в публикации издания. Аналитик заявил также, что ВСУ продолжают наступление на Родинское в Донецкой народной республике (ДНР).

«Это то, на что [главком ВСУ Александр] Сырский стянул все доступные ему подкрепления. Он сосредоточил там огромное количество операторов подразделений дроноводов. Подтянул туда егерские подразделения, спецназ, механизированные и так далее. Естественно, они пытаются пробиться», — заявил Шлепченко.

При этом обозреватель высказал мнение, что если украинские военные попытаются пробить коридор через Родинское, чтобы вывести остатки гарнизона, то ничего хорошего для ВСУ не ожидается. «С северной части города — да, могут выйти. Но тогда, получается, они оставили кусок города. Или более безумный вариант — пробить коридор и завести туда какие-то дополнительные силы. Хорошо, значит, там просто больше вэсэушников умрет в руинах Мирнограда, вот и все, чего они могут добиться. То есть ситуация уже такая, что с таким диагнозом не живут», — заключил Шлепченко.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают уничтожение окруженных подразделений ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР. Боевые действие ведутся в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны.

Также стало известно, что у ВСУ нет абсолютно надежных способов защититься от российских фугасных авиабомб (ФАБ). По словам эксперта, рост числа ударов российскими ФАБами уже сейчас вынуждает украинских военных избегать скоплений военной техники, а также «дробить» крупные склады боеприпасов, по максимуму усиливать маскировку воинских частей.

