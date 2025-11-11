Бывший СССР
Описана тактика ВСУ по борьбе с российскими авиабомбами

Аналитик Полетаев: У ВСУ нет надежных способов защититься от российских ФАБ
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет абсолютно надежных способов защититься от российских фугасных авиабомб (ФАБ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По словам эксперта, рост числа ударов российскими ФАБами уже сейчас вынуждает украинских военных избегать скоплений военной техники, а также «дробить» крупные склады боеприпасов, по максимуму усиливать маскировку воинских частей.

«Делать это не просто прежде всего с финансовой точки зрения. Поэтому приходится использовать стандартные, но малоэффективные схемы: закапываться в землю, "пересобирать" логистику, препятствовать разведке с воздуха», — сказал Полетаев.

Ранее ударами ФАБ-500 были уничтожены убежища 14-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины, располагавшиеся в заброшенных зданиях. Это произошло в населенном пункте Родинское в Донецкой народной республике (ДНР).

Удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава противника.

