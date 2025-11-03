Российская армия сровняла с землей укрытия 14-й бригады украинской Нацгвардии

Российские ФАБ-500 уничтожили убежища бригады ВСУ в ДНР

Российская армия уничтожила пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, ударами ФАБ-500 были уничтожены убежища 14-й бригады особого назначения Нацгвардии Украины, располагавшиеся в заброшенных зданиях. Это произошло в населенном пункте Родинское в Донецкой народной республике (ДНР).

Удар был нанесен в момент наибольшего скопления личного состава противника. «ФАБ-500 сровняли с землей пункты временной дислокации боевиков», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что окруженные в Купянске военнослужащие ВСУ продолжают сдаваться в плен.