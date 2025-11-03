Украинский военный объяснил решение сдаться в российский плен

Окруженные в Купянске бойцы ВСУ рассказали об отсутствии еды и боеприпасов

Окруженные в Купянске военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают сдаваться в плен. Допрос одного из пленных в Telegram-канале показало Минобороны России.

По словам Романа Крутько, он являлся бойцом 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Решение сдаться он объяснил безвыходным положением его и сослуживцев. Мужчина был схвачен ТЦК (аналог военкомата) и отправлен на удержание одного из домов. «Я не военный же и навыка у меня нет, как удерживать, если я даже стрелять не умею», — удивился пленный.

Он рассказал, что у окруженных в Купянске нет нормального обеспечения, уже много дней бойцы не ели и не спали. Российские солдаты контролируют все переправы и рассредоточены по всему городу. Крутько уточнил, что он и его сослуживцы решили сдаться после того, как закончилась вся провизия и боеприпасы.

