10:19, 3 ноября 2025Бывший СССР

Украинский военный объяснил решение сдаться в российский плен

Окруженные в Купянске бойцы ВСУ рассказали об отсутствии еды и боеприпасов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Окруженные в Купянске военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают сдаваться в плен. Допрос одного из пленных в Telegram-канале показало Минобороны России.

По словам Романа Крутько, он являлся бойцом 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Решение сдаться он объяснил безвыходным положением его и сослуживцев. Мужчина был схвачен ТЦК (аналог военкомата) и отправлен на удержание одного из домов. «Я не военный же и навыка у меня нет, как удерживать, если я даже стрелять не умею», — удивился пленный.

Он рассказал, что у окруженных в Купянске нет нормального обеспечения, уже много дней бойцы не ели и не спали. Российские солдаты контролируют все переправы и рассредоточены по всему городу. Крутько уточнил, что он и его сослуживцы решили сдаться после того, как закончилась вся провизия и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что российские солдаты во время операции на константиновском направлении взяли в плен двух бойцов ВСУ, кричавших о том, что у них есть дети.

