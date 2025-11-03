Бывший СССР
Российские солдаты взяли в плен кричавших о детях бойцов ВСУ

РИА Новости: ВС России взяли в плен 2 бойцов ВСУ, кричавших о детях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские солдаты во время операции на константиновском направлении взяли в плен двух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), кричавших о том, что у них есть дети. Об этом рассказал военнослужащий с позывным Горец в беседе с РИА Новости.

«Зашли в блиндаж, закинули пятишку (взрывное устройство). Оба начали сдаваться, кричали: "У нас дети, мы сдаемся". Они вышли и сдались, а третий не выходил», — рассказал Горец.

По его словам, российские солдаты несколько раз предлагали третьему бойцу ВСУ сдаться, однако тот отказывался. Потом украинский военнослужащий вышел, навел на россиян автомат и был ликвидирован.

Ранее Минобороны сообщило, что окруженные в котле военнослужащие украинских войск начали сдаваться в плен. Один из отказавшихся сражаться солдат заявил, что решил не продолжать оборонять вверенные ему позиции, так как его предал командир.

