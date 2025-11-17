Наука и техника
Российские дроны «Орлан» назвали уникальными

«Орлан» назвали мобильным, компактным и способным выполнять разные задачи дроном
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан» являются уникальными в своем сегменте. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель разработчика «Орланов» — «Специального технологического центра» (СТЦ) — назвал дроны мобильными, компактными, обладающими высокой надежностью, а также способными выполнять большое количество задач. Об этом спикер сообщил в ходе Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

«Эти беспилотники уже многие годы эксплуатируются и проверены в условиях реального применения», — заметил представитель СТЦ. По его словам, российская компания надеется в полном объеме представить на выставке свою продукцию иностранным заказчикам.

Также собеседник ТАСС подчеркнул, что продвижением «Орланов» занимается государственный посредник — «Рособоронэкспорт». На выставке в Дубае компания СТЦ продемонстрировала БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30».

Ранее бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) завили, что «Орлан» удается сажать и затем повторно использовать. Военные добавили, что «Орланы» способны находиться в воздухе и выискивать вражеские объекты более десяти часов.

    Все новости