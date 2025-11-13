Стало известно о многоразовости российских «Орланов»

ТАСС: Боец СВО рассказал о многоразовости российских БПЛА «Орлан»

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан» удается сажать и затем повторно использовать. О многоразовости дронов ТАСС стало известно от техника разведывательно-ударной батареи 2-й артиллерийской бригады группировки войск «Южная» с позывным Димон.

Российский боец в зоне специальной военной операции (СВО) рассказал, что данные БПЛА «уже несколько раз были подбиты вражескими FPV-дронами, но, тем не менее, долетают». «Мы их сажаем и восстанавливаем», — уточнил Димон.

Боец добавил, что «Орланы» способны находиться в воздухе и выискивать вражеские объекты более 10 часов.

Ранее агентство со ссылкой на Специальный технологический центр (СТЦ) сообщило, что разведывательные БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые активно применяются в зоне СВО, покажут на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ).

В сентябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России рассказал, что разведывательные БПЛА самолетного типа «Орлан-10» превратили в носителей FPV-дронов.